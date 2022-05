Saadiyat Rotana Resort & Villas - Abu Dhabi

Die Guest Room with Balcony (40 m2) bieten Golfplatz-Sicht oder Blick auf die umliegenden Grundstücke, die Garden View Rooms with Terrace (40 m2) Sicht auf Pool und Garten, die Sea View Rooms with Balcony (40 m2) über Meersicht und sind alle in hellen Beigetönen und Akzentfarben gehalten und vefügen über Balkon oder Terrasse, Badezimmerr mit freistehender Badewanne und separater Tropendusche, Telefon, TV, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe, Fön, Hausschuhe und WiFi kostenfrei. Die Club Rotana Sea View with Balcony mit Golfplatz- oder Meersicht beinhalten zudem den Zugang zur Rotana Club Lounge (Kostenfreie Softdrinks, Tee und Kaffee während der Öffnungszeiten) mit zahlreichen Zusatzleistungen, wie Welcome Drink, separates Check-in/Check-out in der Lounge, Willkommenpräsent auf dem Zimmer sowie persönliche Assistenz des Club Concierge. Die Family Connected Rooms (80 m2) bestehen aus 2 Classic Zimmern mit garantierter Verbindungstüre (jeweils 1x King-Bett und 1x Twin-Betten), die One Bedroom Beach Beach Villa with Private Pool (77 m2) bieten separates Schlaf- und Wohnzimmer, Esstisch und grosses Badezimmer, Terrasse mit eigenem Plunge Pool und Zugang zur Club Rotana Lounge. Die Two Bedroom Beach Villas (150 m2) verfügen über zwei Schlafzimmer (jeweils ein Badezimmer pro Schlafzimmer) und separates Wohnzimmer mit Bar, Terrasse mit grossem Plunge Pool und ebenfalls Zugang zur Club Rotana Lounge. Desweiteren wird in allen Villenkategorien ein Butlerservice angeboten.