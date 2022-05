Direkt am circa 9 km langen geschützten natürlichen Sandstrand auf Saadiyat Island, liegt das Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas. Zeitgemäßes Ambiente und gradliniges Design kombiniert mit arabischen Stilelementen verleihen dem Hotel das landestypische Flair.



Jedes der 306 geräumigen Gästezimmer sowie alle Suiten und privaten Villen des Golfhotel Park Hyatt Abu Dhabi bieten einen herrlichen Blick auf den Strand, den Golfclub oder auf die Gartenanlage und verfügen über einen eigenen Balkon bzw. eine eigene Terrasse.



Auf Golfreisen in Arabien bietet das preisgekrönte, elegante Park Bar & Grill eine grosse Auswahl an Fisch und Meeresfrüchten, authentische asiatische Gerichte sowie feinste Steaks vom Holzkohle-Grill in einem zeitgenössischen Ambiente. Das Stadtzentrum, die Geschäftsviertel und zahlreiche Parks und weitere Strände sind nur wenige Minuten mit dem Auto entfernt. Zu den nahe gelegenen Attraktionen zählen das Emirates Heritage Village, Ferrari World Abu Dhabi und die riesige Scheich Zayed-Moschee. Ein besonderes Highlight ist der hauseigene Meeresbiologe, der mit den Hotelgästen auf Bootstouren entlang der Küste das Ökosystem der Meere erkundet.