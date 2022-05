Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas

Die in zeitgenössischem Design mit arabischen Elementen gestalteten modernen Zimmer, Suiten und Villen fügen sich gut in die grosszügig gestaltete Resort-Anlage ein. Auf der Landseite wird diese vom Saadiyat Beach Golf Club abgerundet und liegt direkt an einem ca. 9 km langen natürlichen Sandstrand, der zum Baden oder langen Spaziergängen einlädt.



Kulinarisch bieten die Restaurants „The Café" (arabische Spezialitäten mit Nuancen der westlichen Küche kombiniert), „The Park Bar & Grill" (Fleisch- und Fischspezialitäten aus einer Showküche) und das „Beach House" (mediterrane Küche) sowie eine Tea Lounge „The Library" eine abwechslungsreiche Auswahl.



Ein Business-Center, WiFi kostenfrei in allen Hotelbereichen, Tagungsräumlichkeiten sowie ein kostenfreier Parkservice runden das Angebot ab. Des Weiteren organisiert das Hotel auf Wunsch einen Transfer (gegen Gebühr) nach Yas Island (z.B. Ferrari World, Warner Bros. World), oder ins Stadtzentrum.