Fairmont Fujairah Beach Resort

Das im Boutique-Stil gehaltene Hotel liegt in einem versteckten Tal inmitten des mächtigen Hajar-Gebirges in der Küstenregion von Dibba, vor der spektakulären Kulisse einer aufregenden Landschaft und bietet unter anderem 6 Restaurants/Lounges ("Canvas" mit internationale Küche, "The Copper Lobster" für Fisch und Meeresfrüchte, "Iammai" mit leichten Snacks und Shisha, "Arena Sports Bar & Kitchen" für schnelle Speisen und Knabbereien sowie "Arteasan" mit Tee, Kaffee und Süssigkeiten), 24h In-Room-Dining, Zugang zu der privaten Marina und dem hoteleigenen Beach Club, Gallerien mit moderner Kunst, Swimmingpool und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.