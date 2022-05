Entdecken Sie die Emirates auf eigene Faust ab Dubai

Ankunft in Dubai, Transfer zum Hotel und anschliessend Mietwagenübernahme im Hotel. Nutzen Sie den Rest des ersten Tages z.B. um eine Fahrt mit einem Abra-Wassertaxi über den Creek zu machen. Übernachtung in Dubai.

Frühmorgens empfiehlt sich ein Besuch des Deira Fisch & Gemüse-Markts und anschliessend u.a. das Etihad Museum, die Jumeirah-Moschee oder den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Übernachtung in Dubai.

Dubai/Abu Dhabi (F)

Auf der Fahrt nach Abu Dhabi empfehlen wir den Besuch des Ras Al Khor Naturschutzgebiets bevor Sie in der Hauptstadt der V.A.E. ankommen, wo sich Abends der Besuch der imposanten Sheikh Zayed Grand Moschee in jedem Falle lohnt. Übernachtung in Abu Dhabi.