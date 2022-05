Beach Rotana Hotel & Towers

Die Sea View Rooms with Balcony (30 m2) mit eigenem Balkon verfügen über Bad/Dusche/WC, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, TV, Safe und WiFi kostenfrei. Die Spacious Sea View Rooms with Balcony (40 m2) sind im Towerflügel untergebracht und bieten zusätzlich Sicht über die Bucht und Mall sowie ein grösseres Bad und separate Dusche. Die Spacious Sea View Rooms with Balcony and Lounge Access (40 m2) bieten zudem den Zugang zur Club-Lounge, Nachmittags Tee und Kaffee, Abends Cocktails und Canapés und WiFi kostenfrei in der Club Lounge. Weitere Studios, Suiten sowie Apartments auf Anfrage.