Ajman Hotel

Komfortable Zimmer und Suiten im mehrstöckigen Gebäude. Grosse, elegante Eingangshalle mit Rezeption, 4 Restaurants (indisch, italienisch, international), Strandbar mit BBQ Spezialitäten, Boutiquen, Pool mit separatem Kinderplanschbecken, Kinderpielplatz, hoteleigene Bowlinganlage mit 6 Bahnen und Bar, Fitness-Center, Spa, Sportbar, arabisches Café mit Shisha und Cocktail-Bar mit Livemusik, Poolbar, Ayurveda Spa und Softouch Spa.



Hinweis zur Verpflegung: Reichhaltiges Frühstücksbuffet ist inkludiert. Bei gebuchter Halb- oder Vollpension sind Mittag und/oder Abendessen in Buffet/Menuform im Restaurant "Café Naseem" inklusive. Zusätzlich können unlimitierte ausgewählte Getränke mit der + Variante hinzugebucht werden. In den Spezialitätenrestaurants gibt es eine spezielle Auswahl an Speisen, die in der Halb- und Vollpension inkludiert sind.