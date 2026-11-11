Antarktis und Südgeorgien – Wunderwelten aus Eis ab Zürich

ab/bis Zürich

- Erkunden Sie die eisige Schönheit der Antarktis, bevor Sie nach Norden fahren, um die windgepeitschten Küsten der Falkland-Inseln zu entdecken.

- Von den flauschigen Pinguinküken im Dezember bis zu den selbstständigeren Jungtieren im März – jede Phase zeigt eindrucksvoll den faszinierenden Kreislauf des Lebens in der Antarktis.

- Aktive Abenteuer wie Wandern, Kajakfahren oder sogar die Option zum Campen auf dem Schnee der Antarktis bringen Sie ganz nah an diese Wunderwelt aus Eis.

- Begleiten Sie das Expeditionsteam auf einer Reise voller Wissen und Abenteuer.

Highlights: