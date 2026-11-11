Antarktis und Südgeorgien – Wunderwelten aus Eis ab Zürich
Reisedaten
- 14.11.2028 - 05.12.2028
Antarktis und Südgeorgien – Wunderwelten aus Eis ab Zürich
ab CHF 18990.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Erkunden Sie die eisige Schönheit der Antarktis, bevor Sie nach Norden fahren, um die windgepeitschten Küsten der Falkland-Inseln zu entdecken.
- Von den flauschigen Pinguinküken im Dezember bis zu den selbstständigeren Jungtieren im März – jede Phase zeigt eindrucksvoll den faszinierenden Kreislauf des Lebens in der Antarktis.
- Aktive Abenteuer wie Wandern, Kajakfahren oder sogar die Option zum Campen auf dem Schnee der Antarktis bringen Sie ganz nah an diese Wunderwelt aus Eis.
- Begleiten Sie das Expeditionsteam auf einer Reise voller Wissen und Abenteuer.
22 Tage / 21 Nächte
Reiseprogramm
. Tag Reisetag
1. Tag Anreise nach Buenos Aires
Gemeinsam mit Ihrer Gruppe reisen Sie von Zürich nach Buenos Aires (voraussichtlich mit einer Umsteigeverbindung).
2. Tag BUENOS AIRES – EINE METROPOLE VOLLER KONTRASTE
Nach Ihrer Ankunft am Flughafen erwartet Sie der Transfer, welcher Sie in Ihr zentral gelegenes Hotel bringt. Nutzen Sie den restlichen Nachmittag, um die faszinierende Atmosphäre dieser pulsierenden Metropole auf eigene Faust zu entdecken und erste Eindrücke der argentinischen Hauptstadt zu sammeln. Am Abend treffen Sie sich zu einem gemeinsamen Abendessen im Hotel und stimmen sich in angenehmer Runde auf die bevorstehenden Erlebnisse Ihrer Reise ein.
3. Tag DIE FASZINIERENDEN HÖHEPUNKTE VON BUENOS AIRES
Am Nachmittag entdecken Sie auf einer geführten Stadtrundfahrt die Höhepunkte von Buenos Aires, einer faszinierenden Metropole voller europäischem Flair und südamerikanischer Lebensfreude. Sie besuchen unter anderem den berühmten Stadtteil "La Recoleta mit dem Grab von Eva „Evita“ Perón und lernen die schönsten Seiten der argentinischen Hauptstadt kennen. Am Abend kehren Sie zu Ihrem Hotel zurück. Den Tag lassen Sie anschliessend bei einem gemeinsamen Abendessen in einem typischen argentinischen Steakhouse gemütlich ausklingen.
4. Tag EINSCHIFFUNG IN USHUAIA UND BEGINN IHRER EXPEDITION
Ihr Abenteuer beginnt mit einem frühen Flug nach Ushuaia, der faszinierenden Hauptstadt Feuerlands am südlichen Ende der Welt. Eingebettet zwischen den schneebedeckten Gipfeln der Anden und den Gewässern des Beagle-Kanals begeistert die lebhafte Hafenstadt mit ihrer einzigartigen Lage und gilt als Tor zur Antarktis. Am Hafen erwartet Sie bereits Ihr modernes, hybridbetriebenes Expeditionsschiff die MS Roald Amundsen. Nach der herzlichen Begrüssung durch das Expeditionsteam und der Ausgabe Ihrer Expeditionsjacke beziehen Sie Ihre Kabine und entdecken Ihr neues Zuhause für die kommenden Tage.
Freuen Sie sich auf den Komfort an Bord, bevor Sie beim ersten gemeinsamen Abendessen die besondere Atmosphäre Ihrer Expeditionsreise geniessen. Mit dem Auslaufen des Schiffes beginnt schliesslich Ihr grosses Abenteuer in den entlegensten und faszinierendsten Regionen unserer Erde.
5.–8. Tag AUF KURS NACH SÜDGEORGIEN
Nach dem Auslaufen aus Ushuaia lassen Sie die letzten Spuren der Zivilisation hinter sich und nehmen Kurs auf die spektakuläre Inselwelt von Südgeorgien, eines der bedeutendsten Naturparadiese der Erde. Freuen Sie sich auf die kommenden Tage auf See und die Vorfreude auf einige der faszinierendsten Tierbeobachtungsgebiete der Südhalbkugel. Während der Überfahrt begleitet Sie das Expeditionsteam mit spannenden Vorträgen über die Geschichte Südgeorgiens, die Zeit der Walfänger und die einzigartige Tierwelt der Region.
Gleichzeitig werden Sie auf die kommenden Anlandungen vorbereitet und erhalten wichtige Informationen zu den Umwelt- und Verhaltensrichtlinien für die Antarktisregion. So sind Sie bestens auf die bevorstehenden Expeditionserlebnisse vorbereitet.
9.–12. Tag DIE „SERENGETI DES SÜDLICHEN OZEANS“
Südgeorgien zählt zu den beeindruckendsten Naturparadiesen der Erde und begeistert mit einer einzigartigen Tierwelt. Riesige Pinguinkolonien, Robben, Albatrosse und zahlreiche Seevögel machen die Insel zu einem wahren Eldorado für Natur- und Tierliebhaber. Während der kommenden Tage erkunden Sie diese faszinierende Region und besuchen, wenn die Bedingungen es zulassen, historische Orte wie Grytviken, die letzte Ruhestätte des legendären Polarforschers Sir Ernest Shackleton. Alle Anlandungen und Aktivitäten werden flexibel an Wetter, Eis- und Tierbedingungen angepasst, um Ihnen unvergessliche Naturerlebnisse und Begegnungen mit der Tierwelt aus nächster Nähe zu ermöglichen.
13.–14. Tag AUF DEM WEG IN DIE ANTARKTIS
Nach den eindrucksvollen Tagen auf Südgeorgien geniessen Sie entspannte Stunden an Bord, während Ihr Schiff Kurs auf die Antarktis nimmt. Lassen Sie die Erlebnisse der vergangenen Tage Revue passieren, beobachten Sie die Weiten des Südpolarmeers und freuen Sie sich auf das nächste grosse Abenteuer. Spannende Vorträge des Expeditionsteams vermitteln faszinierende Einblicke in die einzigartige Natur, die Tierwelt und die wissenschaftliche Bedeutung der Antarktis. Wer möchte, kann sich zudem an einem Citizen-Science-Projekt beteiligen und so einen kleinen Beitrag zur Polarforschung leisten.
15.–18. Tag ANTARKTIS: AM ENDE DER WELT
Die Antarktis empfängt Sie mit einer Szenerie von unvergleichlicher Schönheit: gewaltige Eisberge, glitzernde Gletscher und eine faszinierende Tierwelt prägen den weissen Kontinent. Pinguine bevölkern die Küsten, Seevögel kreisen über den eisigen Gewässern und mit etwas Glück zeigen sich auch Wale in ihrer natürlichen Umgebung. In den kommenden Tagen erkunden Sie die spektakuläre Region rund um die Antarktische Halbinsel. Je nach Wetter- und Eisverhältnissen erwarten Sie spannende Anlandungen, Zodiac-Fahrten und beeindruckende Naturerlebnisse aus nächster Nähe. Begleitet von Ihrem Expeditionsteam gewinnen Sie dabei faszinierende Einblicke in eines der letzten grossen Wildnisgebiete unserer Erde.
19.–20. Tag Entspannte Tage auf See
Nach den unvergesslichen Erlebnissen in der Antarktis nehmen Sie Abschied vom Eis der Polarregionen und machen sich auf den Rückweg nach Ushuaia. Während der erneuten Überquerung der berühmten Drake-Passage bleibt Zeit, die zahlreichen Eindrücke Revue passieren zu lassen und die Annehmlichkeiten Ihres Expeditionsschiffes in vollen Zügen zu geniessen. Entspannen Sie in der Sauna oder den Whirlpools, lassen Sie die Erlebnisse bei einem Getränk in der Explorer Lounge nachklingen oder sichten Sie Ihre schönsten Fotos. Durch den malerischen Beagle-Kanal nähert sich Ihr Schiff schliesslich wieder Feuerland, begleitet von beeindruckenden Bergpanoramen und mit etwas Glück spannenden Tierbeobachtungen entlang der Küste Patagoniens.
21. Tag ZURÜCK NACH FEUERLAND UND HEIMREISE
Heute endet Ihre faszinierende Expeditionsreise in Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens. Nach der Ausschiffung erfolgt der Rückflug nach Buenos Aires. Von dort treten Sie Ihren Rückflug nach Zürich an und fliegen über Nacht zurück in die Schweiz. Während der Heimreise haben Sie Zeit, die zahlreichen Eindrücke dieser aussergewöhnlichen Expedition noch einmal Revue passieren zu lassen. Im Gepäck nehmen Sie unvergessliche Erinnerungen an die spektakulären Landschaften Südgeorgiens, die faszinierende Tierwelt der Antarktis und eine Reise mit, die Sie bis ans Ende der Welt geführt hat.
22. Tag Ankunft in Zürich
Willkommen zurück in der Schweiz.
Im Preis inbegriffen
- Linienflüge in der Economy-Class von Zürich nach Buenos Aires und zurück (mit Zwischenstopp)
- Inlandflüge Buenos Aires – Ushuaia – Buenos Aires in der Economy Class
- 2 Übernachtungen in einem zentral gelegenen Hotel in Buenos Aires inklusive Frühstück
- Begrüssungsabendessen im Hotel in Buenos Aires
- Abendessen in einem typischen argentinischen Steakhouse
- Geführte Stadtrundfahrt «Die Höhepunkte von Buenos Aires» mit englischsprachiger örtlicher
Reiseleitung
- Transfer vom Flughafen Ushuaia zum Schiff am Einschiffungstag und zurück zum Flughafen Ushuaia
am Ausschiffungstag
- Unterbringung in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord mit Frühstück, Mittag- und Abendessen
- Kaffee, Tee, Wasser, alkoholfreie Getränke, Bier, Hauswein und Spirituosen während der gesamten
Seereise inklusive (ausgenommen Premium-Getränke)
- 24-Stunden Wasser-, Tee- und Kaffeestation an Bord
- Kostenfreie Nutzung von Sauna, Whirlpools, Swimmingpool, Fitnessraum, Lounges und weiteren
Bordeinrichtungen
- Sämtliche geplanten Anlandungen und Zodiac-Fahrten gemäss Expeditionsprogramm
- Erfahrene Expeditionsleitung und Lektoren (englisch-/deutschsprachig)
- Speziell für Polarregionen konzipierter Expeditionsparka (den Sie behalten dürfen)
- Trinkflasche, zur Reduktion von Plastikmüll an Bord (die Sie behalten dürfen)
- Leihweise Gummistiefel für die Landgänge (Hochwertige Qualität)
- Trinkgelder an Bord
- Spannende Vorträge und Präsentationen zu Geschichte, Tierwelt, Natur und Forschung in den
Polarregionen
- Tägliche Briefings und Vorschau auf die Aktivitäten des folgenden Tages
- Zugang zum modernen Science Center mit Bibliothek und wissenschaftlicher Ausrüstung
- Teilnahme an ausgewählten Citizen-Science- und Forschungsprojekten an Bord
- Reiseleitung ab bis Flughafen Zürich durch Nadine Hauser (Knecht AG Premiumreisen)
- Auslands-Reisekrankenversicherung inklusive medizinischem Rücktransport (verpflichtend).
Gemäss den Vorgaben von HX Expeditions muss ein ausreichender Versicherungsschutz
bestehen, der insbesondere die Kosten für eine medizinische Evakuierung sowie einen medizinisch
notwendigen Rücktransport ins Heimatland abdeckt. Die Reederei empfiehlt hierfür eine
Deckungssumme von mindestens USD 200'000.Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung
(empfohlen).
- Allfällige Einreise- und Visagebühren, sofern erforderlich
- Getränke zu den Mahlzeiten (im Hotel und Restaurant)
- Trinkgelder (freiwillig)
- Fakultative Ausflüge und Aktivitäten (z. B. Kajakfahren)
Preise
22 Tage / 21 Nächte ab CHF 18990.– / pro Person