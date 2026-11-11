Antarktis, Falkland und Südgeorgien ab Ushuaia

In den nächsten Tagen werden Sie eine sichere und aufregende Erfahrung in der Antarktis machen, von der die Entdecker vergangener Zeiten nur träumen konnten. Die Süd-Shetland-Inseln, einer Kette zerklüfteter Felsen, die den nördlichsten Punkt der Antarktis markieren. Sie ist eine der artenreichsten Inseln mit grossen Eselspinguin- und Zügelpinguinkolonien und einer Fülle grosser Seevögel wie den räuberischen Riesensturmvögeln. Zu den Landungsplätze, die auf den Süd-Shetland-Inseln besucht werden können, gehören der schwarze, dampfende Sand und die rostigen Ruinen von Deception Island (ein aktiver Vulkankrater), die lebhaften Pinguinkolonien von Aitcho und Half Moon Islands oder der alte Ankerplatz der Robbenfänger von Yankee Harbour.

In den folgenden Tagen erkunden Sie die Antarktische Halbinsel weiter südlich in der Region der Gerlache Strait. Bestaunen Sie die massiven Eisberge und riesigen Gletscher auf einer Zodiacfahrt in der Paradise Bay. Lassen Sie sich von den Pinguinen berühren, die sich zärtlich um ihre kostbaren Eier kümmern und ihre Nester auf Cuverville Island vehement verteidigen. Beobachten Sie bei einer Wanderung über die aktiven Gletscher von Neko Harbour, wie die Eiskatarakte in den klaren blauen Ozean stürzen.

Erleben Sie die Antarktis von einst in historischen Hütten wie Damoy Point, die liebevoll restauriert wurden und für jedermann zugänglich sind. Spüren Sie auf einer Zodiac-Safari in der Wilhelmina Bay die Gischt eines Buckelwals. Bestaunen Sie die atemberaubende Landschaft bei einer Schiffsfahrt durch den Lemaire-Kanal.