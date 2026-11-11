Antarktis, Falkland und Südgeorgien ab Ushuaia
Reisedaten
- weitere Termine 2026 auf Anfrage
Antarktis, Falkland und Südgeorgien ab Ushuaia
ab CHF 21045.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights:
- Tierwelt mit Tausenden von Königspinguinen, See-Elefanten und antarktischen Pelzrobben
- Eines der artenreichsten Gebiete mit grossen Eselspinguin- und Zügelpinguin-Kolonien und einer Vielzahl grosser Seevögel wie den räuberischen Riesensturmvögeln
18 Tage / 17 Nächte
Reiseprogramm
. Tag Reisetag
. Tag MS OCEAN ALBATROS / OCEAN VICTORY
1. Tag Einschiffung in Ushuaia
Ankunft in Ushuaia, Argentinien - der südlichsten Stadt der Welt. Erkunden Sie diese pulsierende patagonische Stadt oder vertreten Sie sich die Beine in den umliegenden Wäldern. Am Nachmittag gehen wir an Bord unseres Schiffes, das uns im Hafen in Empfang nimmt.
2. Tag Auf See zu den Falklandinseln
Die Gewässer um die Falklandinseln gehören zu den artenreichsten der Welt, mit riesigen Wal-, Robben- und Pinguinpopulationen, die sich dort ernähren, wo die kalten antarktischen Gewässer auf die wärmeren Gewässer des Südatlantiks treffen - halten Sie also ein Fernglas bereit.
3.–4. Tag Falklandinseln & Port Stanley
Inseln wie West Point, Carcass und Saunders sind bekannt für ihre spektakuläre Tierwelt. Südliche Felsenpinguine, Schwarzbrauenalbatrosse und Königskormorane nisten häufig gemeinsam in riesigen Kolonien an den Klippen; Pinguine ziehen ihre Eier und Küken in Spalten zwischen grossen zylindrischen Nestern auf, in denen Kormorane und Albatrosse nisten. Am nächsten Morgen werfen wir im geschützten Naturhafen von Port Stanley den Anker. Mit den Zodiacs werden Sie im Zentrum dieser kleinen Stadt anlanden.
5.–6. Tag Kurs Südgeorgien
Von den Falklandinseln aus fahren Sie wieder ostwärts und folgen der wilden See in Richtung Südgeorgien. Ziehen Sie sich warm an und begleiten Sie Ihr Expeditionsteam an Deck - dieser Teil des Südatlantiks gehört zu den biologisch produktivsten Gebieten der Erde und ist ein Paradies für eine Vielzahl von Tieren - von Walen und Albatrossen bis hin zu Pinguinen und Robben.
7.–9. Tag Das Tierparadies im Südatlantik
Ein Streifen zerklüfteter Berge durchbricht die brütenden Wolken des Südlichen Ozeans. An den Stränden tummeln sich Hunderttausende von Königspinguinen, die wohl zu den elegantesten Tieren der Erde gehören. Sie müssen mit den zahlreichen antarktischen Pelzrobben um die Wette schwimmen, die alle verzweifelt ihr Revier verteidigen und um ihre Partner wetteifern - und sie selbst müssen den südlichen Seeelefanten ausweichen. Zu den Anlandungsoptionen gehören der Besuch der riesigen Pinguinkolonien von Salisbury Plain und St. Andrew's Bay, die Besichtigung der ehemaligen Walfang- stationen Lieth und Stromness, der Genuss der Landschaft und der Robbenkolonien von Gold Harbour oder die Erkundung des faszinierenden Entdeckererbes dieser Insel in Grytviken.
10.–11. Tag Drake Passage
Ihre Tage in der Drake-Passage werden genutzt, um sich auf Ihre Ankunft in der Antarktis vorzubereiten - Ihr Expeditionsleiter wird Sie umfassend darüber informieren, wie Sie sich sicher verhalten und die Auswirkungen auf diese kostbare Wildnis so gering wie möglich halten können, und Sie gründlich über unsere Pläne für die Zeit, die Sie mit der Erkundung verbringen werden, informieren, einschliesslich Hinweisen und Tipps zur Beobachtung der Tierwelt.
12.–15. Tag Antarktische Halbinsel und südliche Shetlandinseln
In den nächsten Tagen werden Sie eine sichere und aufregende Erfahrung in der Antarktis machen, von der die Entdecker vergangener Zeiten nur träumen konnten. Die Süd-Shetland-Inseln, einer Kette zerklüfteter Felsen, die den nördlichsten Punkt der Antarktis markieren. Sie ist eine der artenreichsten Inseln mit grossen Eselspinguin- und Zügelpinguinkolonien und einer Fülle grosser Seevögel wie den räuberischen Riesensturmvögeln. Zu den Landungsplätze, die auf den Süd-Shetland-Inseln besucht werden können, gehören der schwarze, dampfende Sand und die rostigen Ruinen von Deception Island (ein aktiver Vulkankrater), die lebhaften Pinguinkolonien von Aitcho und Half Moon Islands oder der alte Ankerplatz der Robbenfänger von Yankee Harbour.
In den folgenden Tagen erkunden Sie die Antarktische Halbinsel weiter südlich in der Region der Gerlache Strait. Bestaunen Sie die massiven Eisberge und riesigen Gletscher auf einer Zodiacfahrt in der Paradise Bay. Lassen Sie sich von den Pinguinen berühren, die sich zärtlich um ihre kostbaren Eier kümmern und ihre Nester auf Cuverville Island vehement verteidigen. Beobachten Sie bei einer Wanderung über die aktiven Gletscher von Neko Harbour, wie die Eiskatarakte in den klaren blauen Ozean stürzen.
Erleben Sie die Antarktis von einst in historischen Hütten wie Damoy Point, die liebevoll restauriert wurden und für jedermann zugänglich sind. Spüren Sie auf einer Zodiac-Safari in der Wilhelmina Bay die Gischt eines Buckelwals. Bestaunen Sie die atemberaubende Landschaft bei einer Schiffsfahrt durch den Lemaire-Kanal.
16.–17. Tag Drake Passage
Sie verlassen schliesslich die Antarktis und verbringen zwei Tage auf See auf Ihrem Weg zurück nach Norden durch die berüchtigte Drake-Passage zu den einladenden Ufern des Beagle-Kanals und Ushuaia, Argentinien. An Ihrem letzten Abend an Bord können Sie mit dem Kapitän und den Offizieren an der Farewell Cocktail Party teilnehmen, gefolgt von einer Foto- und Videopräsentation unseres Bordfotografen.
18. Tag Ankunft in Ushuaia
Am Morgen des letzten Tages Ihrer Reise werden Sie wieder am Pier von Ushuaia, Argentinien, ankommen. Bäume, Gras und eine geschäftige Stadt mögen Ihnen nach der weissen Wildnis der Antarktis fremd vorkommen! Nach einem ausgiebigen Frühstück ist es an der Zeit, über die Gangway zurück an Land zu gehen, mit Erinnerungen an die Reise des Lebens.
. Tag Hinweis
Der beschriebene Reiseverlauf dient nur zu Ihrer groben Orientierung. Das Reiseprogramm kann durch den Einfluss lokaler Eis,- und Wetterverhältnisse beträchtlich variieren aber auch, um auf aktuelle Gegebenheiten bezüglich Tierbeobachtungen reagieren zu können. Flexibilität ist von grösster Bedeutung auf den Schiffsreisen mit Expeditionscharakter.
Im Preis inbegriffen
- 18-tägige Expeditions Seereise in gebuchter Kabinenkategorie
- Shuttle-Transfer vom Stadtzentrum Ushuaias zum Schiff bei der
Einschiffung
- Shuttle-Transfer nach der Ausschiffung vom Schiff zum Stadtzentrum von Ushuaia oder zum Flughafen
- Alle Zodiac-Anlandungen und
Ausflüge gemäss Reiseplan
- Expeditionsparka
- Briefings und Vorträge durch
Expeditionsleiter und dem Team
- Englischsprachiges Expeditionsteam
- Vollpension auf dem Schiff - Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks inkl. Hauswein, Bier und Limonade beim Abendessen (ausgewählte Marken und Labels, serviert bei den A-la-carte-Abendessen)
- Tee und Kaffee stehen 24 Stunden lang kostenlos zur Verfügung
- Spezielle Foto-Workshops
- Willkommens- und Abschieds-
Cocktail-Partys
- Reisetagebuch, Galerie, Artenliste und mehr!
- Internationale Flüge
- Reiseversicherungen
- Zusätzliche Hotelübernachtungen vor oder nach der Reise
- persönliche Ausgaben
- Trinkgelder
Preise
18 Tage / 17 Nächte ab CHF 21045.– / pro Person