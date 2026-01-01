Beschreibung

Lage Etwa 1 Stunde von Whitehorse entfernt, befindet sich die Unterkunft direkt am malerischen Tagish Lake. Eine 13 km lange Naturstrasse führt zur Lodge.

Angebot Restaurant mit hervorragender Küche und Lounge. Gute Basis für Wanderungen oder Tierbeobachtungstouren. Kanu- oder Quadtouren gegen Gebühr.