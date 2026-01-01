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Southern Lakes Resort & Restaurant

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Tagish

Das traumhafte Resort verspricht ein intensives Naturerlebnis und bietet einen perfekten Ort zum Entspannen. Die feine Küche ist ein weiteres Highlight!

Beschreibung

Lage
Etwa 1 Stunde von Whitehorse entfernt, befindet sich die Unterkunft direkt am malerischen Tagish Lake. Eine 13 km lange Naturstrasse führt zur Lodge.
Angebot
Restaurant mit hervorragender Küche und Lounge. Gute Basis für Wanderungen oder Tierbeobachtungstouren. Kanu- oder Quadtouren gegen Gebühr.
Zimmer
Die 6 liebevoll eingerichteten Cabins und geräumigeren Deluxe Lakview Villas mit Terrasse verteilen sich über das Gelände. WIFI kostenlos.
ab CHF 127.– / pro Person

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