Zimbabwe Highlight Safari ab Victoria Falls

1-2 . Tag Victoria Falls Individuelle Anreise nach Victoria Falls und Transfer vom Flughafen zu Ihrer Unterkunft. Die bekannten Victoria Fälle erreichen Sie in wenigen Minuten zu Fuss vom Hotel. Entdecken Sie die Region auf eigene Faust und unternehmen Sie beispielsweise eine fakultative Bootsfahrt zum Sonnenuntergang auf dem Zambezi-Fluss. Übernachtungen Ilala Lodge (Silber / Gold) o.ä.

3-5 . Tag Hwange Nationalpark Heute Morgen erfolgt die Weiterreise per Kleinflugzeug Richtung Süden. Der Hwange Nationalpark ist ein „Big 5“ Schutzgebiet und verfügt ungefähr über die Grösse Belgiens. Das Gebiet ist bekannt für seine grosse Ansammlung und Vielfalt von Wild- und Vogelarten. Besonders erwähnenswert sind die riesigen Elefanten- und Büffelherden, die hier oftmals beobachtet werden können. Der Park ist aber auch Heimat von Raubtieren wie Löwen, Geparde oder Leoparden. Während Ihrem Aufenthalt im Hwange Nationalpark stehen verschiedene Aktivitäten auf dem Programm, wie z.B. Pirschfahrten, Buschwanderungen oder abendliche Sundowner an einem Wasserloch. Ihre Unterkunft ist ein authentisches Safaricamp im typisch afrikanischen Stil. Übernachtungen Somalisa Expeditions (Silber), Somalisa Camp (Gold) o.ä.

6-7 . Tag Hwange Nationalpark Per Kleinflug reisen Sie weiter zum Lake Kariba, einem der weltweit grössten Stauseen. Ihre Unterkunft liegt erhöht und bietet einen traumhaften Panoramablick über die schier unendliche Weite des Stausees. Während Ihres Aufenthaltes können Sie an verschiedenen Aktivitäten wie Safaris per Boot, zu Fuss oder per Pirschfahrzeug teilnehmen. Sehr empfehlenswert sind auch die Sonnenuntergangs-Bootstouren sowie ein kultureller Besuch in einem nahegelegenen Dorf. Übernachtungen Bumi Hills Lodge (Silber / Gold) o.ä.

8-9 . Tag Mana Pools Nationalpark Nach dem Frühstück nehmen Sie die Weiterreise per Kleinflugzeug in Angriff. Unterwegs bieten sich Ihnen traumhafte Ausblicke über den Lake Kariba. Der Mana Pools Nationalpark liegt am eindrucksvollen Zambezi-Fluss und beheimatet eine grosse Artenvielfalt mit Elefanten, Löwen, Flusspferden, Krokodilen und vielen anderen Tieren. Der Nationalpark gehört zum Weltnaturerbe der UNESCO. Das Kanga Camp bietet sowohl Pirschfahrten im offenen 4x4 Fahrzeug wie auch Buschwanderungen in Begleitung von professionellen Rangern an. Es besteht aus nur 6 Gästezelten. Übernachtungen Kanga Camp (Silber / Gold) o.ä.

10-11 . Tag Mana Pools Nationalpark Heute reisen Sie per Strassentransfer weiter. Ihr nächstes Camp bietet mit seiner direkten Lage am Zambezi eine traumhafte Aussicht über den Fluss und die fernen Berge des Rift Valleys. Das Camp bietet eine Vielzahl an Aktivitäten wie z.B. Kanutouren, Fusssafaris, Fischen und Pirschfahrten im 4x4 Fahrzeug. Übernachtungen Zambezi Expeditions Camp (Silber) / Nyamatusi Camp (Gold) o.ä.