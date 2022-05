Die Dämmerung senkt sich über den ruhig dahinfliessenden Zambezi. In das Murmeln des Flusses mischt sich plötzlich ein anderes Geräusch – das Grunzen einiger Flusspferde, ganz in der Nähe. An anderer Stelle könnte das schon mal ein mulmiges Gefühl auslösen. Nicht aber in der Victoria Falls Island Lodge: Auf dicken Holzstelzen sind die Island Treehouse Suiten in den mächtigen Fluss hineingebaut. Gäste befinden sich fast mittendrin im Treiben der Hippos und Elefanten am Ufer und schweben dennoch ein gutes Stück über deren Köpfen. Der atemberaubende Ausblick auf den mächtigen Zambezi River machen den Aufenthalt zu einem einmaligen Erlebnis.