Mpala Jena

„Weisses Impala" ist die Bedeutung des Namens nach Angaben von lokalen Ranger und stammt von der Sage nach einem geisterhaften Albino Impala, welches früher regelmässig entlang des Flusses in diesem Bereich gesichtet wurde. Ein intimer und traditioneller Ort, wo Herz und Geist Inspiration finden in Geschichten reich an aussergewöhnlichen Erlebnissen rund um die Natur und Tierwelt.

Das exquisite und exklusive Zelt-Camp befindet sich in einer privaten Konzession im Zambezi Nationalpark mit Blick auf einen wunderschönen Abschnitt des Zambezi-Ufers. Eine natürliche Quelle prägt die Konzession und lockt vor allem auch in den trockeneren Monaten eine reiche Tierwelt an. Der Zambezi Nationalpark hat eine gesunde und ständig wachsende Anzahl an Tierarten mit einer hohen Konzentration an Büffeln und Elefanten zwischen Juni bis Oktober. Ganzjährig locken auch gute Vogelbeobachtungen aber besonders zwischen November und April ist die Artenvielfalt beeindruckend. Die Anreise zur Lodge dauert ca. 1,5 Stunden und erfolgt entweder per Strassentransfer gefolgt von einer ersten Pirschfahrt oder gefolgt von einer Bootstour. Gegen Zuschlag kann ein Helikoptertransfer ab Victoria Falls Stadt gebucht werden.