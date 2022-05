Mfuwe Lodge

Die Lodge liegt traumhaft an einer Lagune innerhalb des South Luangwa Nationalparks, nur 45 Fahrminuten vom Flughafen Mfuwe und 5 Minuten vom Gate entfernt.

Das eindrucksvolle Haupthaus verfügt über eine gemütliche Lounge und eine Bibliothek mit einem Leseraum. Ein Swimmingpool sorgt für Abkühlung an heissen Tagen. Zur Entspannung können Sie sich im Spa-Bereich verwöhnen lassen oder an der Bar einen kühlen Drink geniessen. Als Aktivitäten werden Pirschfahrten, auf Wunsch Buschwanderungen sowie ein Besuch in einem lokalen Dorf angeboten.