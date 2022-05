Die exklusive rein solarbetriebene King Lewanika Lodge bietet Zugang zu einer ursprünglichen und wenig besuchten Gegend im Westen Zambias. Ein Buscherlebnis weit weg der gewohnten Touristenroute mit Möglichkeit die zweitgrösste Gnu Migration Afrikas zu beobachten. Rund 45'000 dieser Tiere verweilen bis Juli in Angola und Zambia. Oktober bis Juli ist auch der Zeitraum, in dem Gäste in der King Lewanika Lodge übernachten können. Diese Spanne erlaubt die besten Tierbeobachtungen.