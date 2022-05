Das Kanga Camp liegt in einer Privatkonzession an der Kanga Pan am westlichen Rand des Mana Pools Nationalparks, etwa 15 km (eine Fahrstunde) südlich des Zambezi Rivers, der die natürliche Grenze zu Zambia bildet. In der Nähe befinden sich die Schwemmebenen des Ruckomechi Rivers und Chitake Springs. Die Quellen von Chitake Springs sind für das Überleben des Wildes im Süden des Parks sehr wichtig, denn während der Trockenzeit führen die Flüsse kein Wasser. Die Wildtiere kommen dann in der Nähe der Quellen zusammen, so dass die Tierbeobachtung auch bei Fusssafaris besonders gut ist.