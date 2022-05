Das authentische Camp liegt idyllisch unter Mahagonibäumen am mächtigen Zambezi Fluss im Mana Pools Nationalpark. Das Camp liegt knapp 1 Stunde Fahrt von der Landebahn entfernt, welche im Kleinfl ugzeug ab Victoria Falls und Harare angefl ogen wird.

John's Camp verfügt über klassische Safari Zelte im Merustil und hat Platz für maximal 10 Gäste. Der Hauptbereich bietet ein Zelt mit einer Lounge und ein Speisebereich unter schattenspendenden Bäumen. Die Abende werden beim gemeinsamen Abendessen unter freiem Himmel und am gemütlichen Lagerfeuer ausgeklungen.



Die reiche Fauna und Flora des Mana Pool Nationalparks entdecken Sie auf Pirschfahrten im offenen 4x4 Fahrzeug und auf geführten Buschwanderungen. Beobachten Sie Löwen, Elefanten, Büffelherden, Leoparden und verschiedene Antilopen oder Flusspferde sowie einige der über 400 Vogelarten am Flussufer des Zambezi. Für ein besonders unvergessliches Erlebnis wird, unweit des Camps entfernt, eine Übernachtung in einem kleinen Moskitonetz- Zelt unter dem Sternenhimmel angeboten.