Ganz in der Nähe der berühmten Victoria Fälle gelegen, bietet die Ilala Lodge eine ideale Ausgangslage, um die Fälle auf eigene Faust zu entdecken.

Die schöne Ilala Lodge liegt in einer idyllischen Gartenanlage direkt am Victoria Falls Nationalpark. Von der Lodge erreichen Sie die bekannten Victoria Fälle in nur 10 Minuten zu Fuss.