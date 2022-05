Die Wunder von Zambia und Malawi ab Lusaka

1 . Tag South Luangwa Nationalpark Nach Ankunft in Lusaka werden Sie von einer Vertretung unserer Agentur empfangen und zu Ihrem Kleinflugzeug gebracht. Sie fliegen in Richtung Norden nach Mfuwe. Nach einem Transfer durch kleine Dörfer entlang des Parks, errreichen Sie Ihre Unterkunft an der Grenze zum South Luangwa Nationalpark.

2-3 . Tag South Luangwa Nationalpark Der South Luangwa Nationalpark bietet einer artenreichen Fauna einen uneingeschränkten Lebensraum. Um die reiche Tierwelt zu beobachten bietet die Lodge Aktivitäten wie Pirschfahrten und Buschwanderungen. Ein weiteres Erlebnis ist der Besuch eines lokalen Dorfes, der Schule und der Textilfabrik. Zwischen den Aktivitäten haben Sie Zeit sich am Swimmingpool zu entspannen. Auch die private Terrasse Ihres Chalets lädt zum Verweilen ein. Mit etwas Glück können Krokodile und Flusspferde beobachtet werden.

4-6 . Tag South Luangwa Nationalpark Nach der Morgenpirschfahrt, führt Sie Ihre Reise per Strassentransfer in den südlichen Bereich des South Luangwa Nationalparks, in den äusserst tierreichen Nsefu Sektor. Das Tena Tena Camp befindet sich an einer wunderschönen und weitläufigen Flussbiegung, wo sich Flusspferde im kühlen Wasser erfrischen und die Elefanten ein Schlammbad nehmen. Vom Loungebereich mit diversen Sitzgelegenheiten haben Sie eine herrliche Sicht auf die weite Ebene. Den Tag lassen Sie am Ufer des Flusses ausklingen, während das Feuer knistert und Sie noch immer den Erlebnissen des Tages gedanklich folgen. Die Zeltzimmer vermitteln ein Gefühl von Abenteuer, wenn Sie in der Nacht den Geräuschen der Tiere lauschen und sich in einer Welt der totalen Abgeschiedenheit, fernab jeglicher Zivilisation fühlen. Ein Ort wo Sie den Alltag hinter sich lassen und die Natur und Tiere die Hauptakteure sind.

7-9 . Tag Lake Malawi (Likoma Island) Erneut begeben Sie sich am Morgen auf eine spannende Pirschfahrt bevor Sie ein letztes köstliches Frühstück im Busch geniessen. Per Kleinflugzeug fliegen Sie zurück nach Lilongwe in Malawi und weiter nach Likoma Island. Die Insel befindet sich im nördlichen Teil des Malawi Sees, dicht an der Grenze zu Mozambique. Die Kaya Mawa Lodge widerspiegelt ein romantischer und idyllischer Ort an einem weissen und feinen Sandstrand in traumhafter Umgebung. Das kristallklare, türkisgrün schimmernde Wasser lädt zum Baden, Schnorcheln oder Tauchen ein. Zudem werden Aktivitäten wie Mountain Biking, Wandern oder Ausflüge mit dem Quad Bike angeboten. Das Kaya Mawa steht aber auch für Ruhe und Erholung und bietet viel Privatsphäre. Am Abend wird der Strand, wo Sie das Abendessen einnehmen, mit vielen Laternen dekoriert. Die Welt scheint für einen Moment stehen zu bleiben, wenn die Sonne sich verabschiedet und Sie mit einem Drink auf der Terrasse am Strand sitzen und dem leisen Rauschen des Wassers lauschen. ge o.ä.