Davison's Camp liegt mitten im äusserst tierreichen Hwange Nationalpark. Benannt wurde das Camp nach dem Gründer und ersten Wildhüter des Hwange Nationalparks Ted Davison. Es liegt am Rande einer grossen Ebene und in der Nähe befindet sich ein Wasserloch, an dem vor allem Elefanten oftmals ihren Durst löschen.