Das Chiawa Camp gehört zu den besten Camps in Zambia und hat schon viele Auszeichnungen (unter anderem für bestes Guiding) gewonnen. Das äusserst grosszügige und reetgedeckte Haupthaus bietet einen fantastischen Blick auf den Fluss und das gegenüberliegende Ufer von Zimbabwe. Geniessen Sie die köstlichen Mahlzeiten und den hervorragenden Service der Lodge. Den Gästen wird eine Vielzahl an Aktivitäten wie Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Buschwanderungen, Boots- und Kanufahrten sowie Fischen angeboten. Geniessen Sie nach einer Pirschfahrt auf der grosszügigen Terrasse den atemberaubenden Ausblick auf den Zambezi Fluss und beobachten Sie die Tiere im Wasser sowie auch am Land. Die Lodge ist umgeben von einem dicht bewachsenen Busch, wunderschönen Lagunen, Wald mit eindrucksvollen Bäumen unterschiedlicher Arten und offenem Grasland, was den diversen Tierarten einen angemessenen Lebensraum bietet.