Die Bumi Hills Safari Lodge strahlt ein romantisches Ambiente hoch über dem Lake Kariba aus dem bietet eine Vielzahl von spannenden Ausflugsmöglichkeiten. Geniessen Sie das exklusive Afrika-Erlebnis direkt am Lake Kariba. Mit seiner einmaligen erhöhten Lage bietet Bumi Hills einen atemberaubenden Panoramablick auf das grosse Binnenmeer des Lake Kariba.

Die komfortable Bumi Hills Safari Lodge liegt auf einer Anhöhe ungefähr 55 km südwestlich der Stadt Kariba im Norden von Zimbabwe. Direkt am Kariba See und angrenzend an den Matusadona Nationalpark gelegen bietet die Lodge jede Menge Freizeitaktivitäten und Erholung zugleich. Der Bumi Hills Airstrip ist nur gerade 5 Minuten Fahrt von der Lodge entfernt.