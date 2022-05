Best of Zambia ab Lusaka

1-3 . Tag Lower Zambezi Nationalpark Per Kleinflugzeug gelangen Sie zum Lower Zambezi Nationalpark. Nach Ankunft werden Sie von einer Vertretung des Camps erwartet und per Strassentransfer zu Ihrer Unterkunft gefahren. Die nächsten 3 Nächte verbringen Sie im Chongwe River Camp. Das Camp liegt leicht ausserhalb des Parks und direkt an der Mündung des Chongwe und Zambezi Flusses. Der Swimmingpool sorgt für eine angenehme Abkühlung. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, Buschwanderungen sowie Bootsfahrten auf dem Zambezi, wobei die grossen Elefantenherden beobachtet werden können. Zudem können Flussfahrten bei Sonnenuntergang, Kanufahrten und sogar Touren zum Fischen unternommen werden. Geniessen Sie gemütliche Stunden an der Feuerstelle sowie die köstlichen Mahlzeiten unter dem afrikanischen Sternenhimmel.

4-5 . Tag South Luangwa Nationalpark Erneut wartet eine Morgenpirschfahrt und ein köstliches Frühstück auf Sie, bevor Sie per Kleinflugzeug in den South Luangwa Nationalpark weiterreisen. Die Unterkunft wurde so konzipiert, dass sie perfekt in die Natur integriert ist und den Gästen somit ein einmaliges Buscherlebnis bietet. Der South Luangwa Nationalpark befindet sich im Osten Zambias und gilt als eines der besten Gebiete für Tierbeobachtungen im Südlichen Afrika. Über 50 Säugetiere und mehr als 400 Vogelarten sind hier zuhause. Die Tage sind ausgefüllt mit spannenden Pirschfahrten und lehrreichen Buschwanderungen. Für entspannende Stunden am Nachmittag sorgt eine offene Lounge, von wo man die Tiere beobachten kann.

6-7 . Tag South Luangwa Nationalpark Per Transfer im Safarifahrzeug fahren Sie heute nördlich zum Mchenja Camp, wo Sie die nächsten 2 Nächte verbringen. Das Camp verbindet Luxus und Abenteuer und steht für ein authentisches Safarierlebnis. Mchenja liegt ebenfalls in einer äusserst tierreichen Region am Ufer des Luangwa Flusses, wo sich Hippos im kühlen Nass erfrischen und Elefanten ein Schlammbad nehmen. Die Aktivitäten bestehen aus ausgedehnten und spannenden Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug sowie interessanten Buschwanderungen. Nach der Safari könne Sie sich im Swimmingpool mit fantastischem Ausblick abkühlen und die Tiere bei der Flussüberquerung beobachten. Ein Buschkino der besonderen Klasse.