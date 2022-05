Iran Trekkingreisen

Kultur und Natur, der Iran hat viel zu bieten

Wenn Sie einerseits Ferien verbringen möchten, die in erster Linie von Aktivitäten wie Trekking und Wandern geprägt sind, und andererseits auch an Kultur interessiert sind, ist der Iran genau das richtige Reiseland für Sie. Falls dies auf Sie zutrifft, gibt es für Sie perfekt passende Angebote. Wie wäre zum Beispiel eine Tour auf den Spuren des Bakhtiari Nomadenvolks, nach deren Abschluss Sie noch so fantastische Orte wie Isfahan, Shiraz oder die zum UNESCO Weltkulturerbe zählende Metropole Persepolis besuchen werden. Iran Wanderferien sind ein Vergnügen für jeden, der gerne wandert und daran interessiert ist, Trekkingreisen in Zentralasien zu unternehmen. Idyllisch, entspannt und faszinierend, wenn Sie diese Attribute zu schätzen wissen, dann ist der Iran genau das richtige Reiseland für Sie.