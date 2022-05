Iran Skiferien

Feinster Pulverschnee, der qualitativ mit dem in den Rocky Mountains mithalten kann, zeichnet das iranische Skigebiet Dizin im Elburs-Gebirge aus. Dieses von Teheran, der Hauptstadt des Irans, gut erreichbare Skigebiet ist in der Skisaison im Iran von Dezember bis März absolut schneesicher und bietet Pisten, die durchaus mit den Abfahrten so mondäner Skiorte wie Lake Louise und Zermatt vergleichbar sind. Da Skireisen in den Iran von Europa aus bisher nur in geringer Anzahl stattfinden, können Sie davon ausgehen, dort garantiert keine Nachbarn beim Skifahren zu treffen. Etliche Skilifte und eine Iran Gondelbahn sorgen dafür, dass Sie während Ihrer Skireisen im Iran immer sehr schnell und bequem zu Ihrer Abfahrt kommen. Freuen Sie sich auf Skiferien in einem besonderen Umfeld und kontaktieren Sie unsere Iran Spezialisten, die Ihnen ein genau die Reise in den Iran buchen, die Sie sich wünschen.