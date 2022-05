Wegen der Nähe zur Schweiz sind Fussball Trainingslager in Italien bei Mannschaften sehr begehrt, die sich während vier bis sechs Tagen intensiv auf die Rückrundenspiele vorbereiten wollen. Gerade Reiseziele im Norden unseres Nachbarlandes – um den Gardasee zum Beispiel - gibt es viele sehr gute Hotels, in deren Nähe sich top Fussballplätze befinden. Auch die Gegend um den Lago Maggiore, Ziele entlang der Adriaküste, im Piemont oder der Toskana sind bei Amateurfussballern als Trainingsorte beliebt. Für Teams, die mehr Zeit zur Verfügung haben und etwas weiter reisen möchten, sind Italiens Hauptstadt Rom oder die Mittelmeerinsel Sizilien attraktive Reiseziele für ein Fussball Trainingslager in Kombination mit einer Ferienreise. Ciao und benvenuti! In Italien sind Fussballer so willkommen wie kaum anderswo auf diesem Planeten. Italien ist einfach perfetto für Ihr Trainingslager. Sportbegeisterung, optimales Klima, hervorragende Trainingsanlagen, eine für Sportler ideale Küche und perfekt auf die Bedürfnisse von Sportlern zugeschnittene Hotels machen Italien zum idealen Reiseziel für Fussball-Teams. Die sprichwörtliche Liebe der Italiener zum runden Leder schafft nicht nur eine ganz besondere Atmosphäre für Ihr Trainingslager, sie bietet auch handfeste Vorteile: Fussballverrückte Hoteliers und Chefköche lesen Sportlern praktisch jeden Wunsch von den Lippen ab. Mit der sprichwörtlichen Improvisationskunst der Italiener wird im Trainingslager fast alles möglich gemacht. Tutto per il calcio – alles für den Fussball! Wir beraten Sie gerne über Trainingslager in Italien.