Das Yasawa Island Resort liegt auf der Insel I-Ra in der Inselgruppe der Yasawas. Geniessen Sie himmlische Abgeschiedenheit in einem Gebiet, das für seine samtigen, weissen Sandstrände und das kristallklare tropische Wasser bekannt ist. Weitere kleine Inseln sind per Boot innerhalb weniger Minuten erreichbar und auch die schönsten Tauch- und Schnorchelspots Fijis liegen direkt in der Lagune vor dem Yasawa Island Resort. Der Flugtransfer von Nadi zum Yasawa Island Resort dauert rund 35 Minuten.