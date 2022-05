Das Tokoriki Island Resort liegt auf der gleichnamigen Insel in der Mamanuca Inselgruppe, rund 1.5 Stunden per Boot von Port Denarau entfernt.

Vom Resort aus können verschiedene Ausflüge unternommen werden: erkunden Sie Inselpflanzen mit uralten heilenden Eigenschaften auf einem geführten Spaziergang in der Natur, besuchen Sie das lokale Dorf, erleben Sie eine traditionelle Kava-Zeremonie oder treffen Sie die fijianischen Damen auf den handwerklichen Strandmärkten. Tauchen Sie mit dem Padi-Team in die wunderschönen Fiji-Gewässer ein oder schnorcheln Sie einfach in den atemberaubenden Hausriffen. Weiter verfügt das Hotel über zwei Restaurants, eine Boutique und einen kleinen Supermarkt. Im wunderschönen Senikai Spa können sich die Gäste entspannen und sich eine Massage gönnen.