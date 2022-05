Das The Brando bietet Luxus pur und ist gleichzeitig ein ökologischer Vorreiter, was den ökologischen Fussabdruck und die Emissionen angeht. Das Resort verfügt über zwei preisgekrönte Restaurants, welche von hervorragenden Küchenchefs geleitet werden. In den beiden Bars lassen sich gemütliche Stunden mit den Füssen im Sand und einem Cocktail oder Glas Wein in der Hand erleben. Den Gästen stehen ein Fitnessraum, Billardtische, Fahrräder, Kajaks, Stand-up-Paddle Boards und ein Tennisplatz zur freien Verfügung. Im Preis ist zudem eine Aktivität täglich eingeschlossen. Die Aktivitäten reichen von Fischen, Tauchen, Tanzlektionen bis zu Kochdemonstrationen oder Wandern. Um nach einer interessanten Aktivität so richtig entspannen zu können, ist zudem täglich eine Spa-Behandlung im Übernachtungspreis eingeschlossen.