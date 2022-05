Das Six Senses Hotel Resort & Spa Fiji liegt auf der Insel Malolo in den Mamanucas und ist in über 48 Hektaren schönster Natur eingebettet. Vom Flughafen Nadi oder Denarau sind es rund 10 Minuten per Helikopter oder rund 35 Minuten per Boot von Port Denarau. Die schöne Lagune und die interessanten Schnorchelgebiete liegen direkt vor dem langen Sandstrand, der zum Six Senses Resort gehört.

Das neue Six Senses Resort wurde letztes Jahr eröffnet und ist mit modernen und luxuriösen Materialien erstellt. Das Konzept der Six Senses Hotels weltweit ist die Nachhaltigkeit. Die Hotels sollen so gut wie möglich selbstversorgend sein und nur lokale Produkte für die Verarbeitung verwenden. So verfügen alle Six Senses Resorts über einen Garten mit Gemüse, Früchten und Gewürzen sowie Tiere. So können die Gäste beispielsweise ihr Ei für das Frühstück im Hühnerstall selber auswählen. Die grosszügige Anlage des Six Senses erlaubt eine grosse Privatsphäre zwischen den einzelnen Villen und zwei private Sandstrände. Das Resort verfügt über vier Restaurants und zwei Bars, welche für das leibliche Wohl sorgen. Sportlich aktive Gäste freuen sich über das Fitnesscenter, in welchem sogar eine Lektion mit einem Personal Trainer gebucht werden kann. Im Experiences Center können Ausflüge in die Lagune oder Tauchkurse und -gänge mit dem hoteleigenen PADI-Tauchteam gebucht werden. Zudem bietet das Six Senses täglich kostenlose Yoga-Lektionen an. Im Spa- Bereich erwartet die Gäste eine entspannende Atmosphäre und ein grosszügiges Angebot an Behandlungen und Massagen. Wer gerne lernen möchte, wie die Fijianer kochen, kann einen Kochkurs mit den sehr talentierten Köchen in der Hotelküche absolvieren und so viele Kochideen mit nach Hause bringen.