Das Savasi Island Resort bietet eine Fülle an Einrichtungen und Aktivitäten, welche die Gäste nutzen können. Das Resort verfügt über ein Restaurant mit Bar, in welchem Gourmet-Menüs und köstliche Drinks serviert werden. Die aktiven Gäste werden sich im Savasi Island Resort besonders wohl fühlen, denn die Auswahl an Aktivitäten ist sehr gross. Unternehmen Sie eine Kajak-Tour auf dem SalzwasserFluss auf der Insel Vanua Levu, erkunden Sie mit einem lokalen Guide das Inselinnere und erfahren Sie mehr über die Pflanzen dieser Insel und wie diese früher, wie auch heute noch, von den Fijianer verwendet wurden. Die Unterwasserwelt vor dem Savasi Island Resort ist einzigartig und entsprechend lohnt sich ein Schnorchel- oder Tauchausflug in dieser Region sehr. Wer möchte, kann sogar einen Nacht-Schnorchelgang unternehmen und so ganz andere Meeresbewohner erspähen als bei Tag. Vom Resort aus können zudem Touren in nahegelegene Dörfer und zu lokalen Märkten organisiert werden. Gourmets kommen bei den Kochkursen im Resort auf Ihre Kosten, während Schmuckliebhaber sich über einen Besuch bei der weltbekannten «J. Hunter» Perlenfarm freuen. Nach einem aktiven Tag lockt der Spa-Bereich mit zahlreichen Massagen und Beauty-Programmen.