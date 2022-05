Navutu Stars Resort

Das Garden Bure ist hübsch in die Gartenanlage eingebettet und bietet höchste Privatsphäre. 6 moderne und sehr grosszügige Beachfront Bures befinden sich direkt am Strand und verfügen über ein traditionelles Strohdach. Sie sind in einem interessanten fijianisch-mediterranen Stilmix eingerichtet und verfügen über Dusche, Toilette, einen CD-Spieler, einen grossen Schlaf-/Wohnbereich sowie eine grosszügige Terrasse mit Tagesbett und Hängematte. Die Grand Bures sind gleich eingerichtet, liegen aber abseits an einer privaten Bucht mit eigenem Strandabschnitt und bieten zusätzlich eine grosse, in den Boden eingelassene Badewanne.