Das Matamanoa Island Resort wurde kürzlich komplett renoviert und sämtliche Zimmerkategorien erstrahlen in neuem Glanz. Die 20 Beachfront Bures sind im fijianischen Stil erbaut und liegen in der Nähe des Strandes. Die Bures sind sehr geräumig und verfügen alle über eine Veranda und einen eigenen kleinen Swimmingpool. Die noch grösseren Beachfront Villas bieten absolute Privatsphäre am nördlichen Strand der Insel. Zum Hauptgebäude sind es zu Fuss rund 5 Minuten, alternativ kann der Weg auch per Golfbuggy zurückgelegt werden. Die Villas wurden erst anfangs 2015 erbaut und verfügen nebst einem eigenen kleinen Swimmingpool auch über eine grosse Rasenfläche mit Liegestühlen. Die 13 Resort Rooms befinden sich in der Gartenanlage und sind die kleinsten Zimmer auf der Insel. Sämtliche Zimmer verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten wie eine Klimaanlage, einen Ventilator, ein Telefon, einen Safe, einen Kühlschrank, einen Haartrockner und einen Tee-/Kaffeekocher.