Marquesas Discovery ab Papeete

Sie fliegen mit Air Tahiti von Papeete nach Nuku Hiva, wo Sie empfangen und mit einem 4WDFahrzeug zur Lodge gefahren werden. Nachmittags geniessen Sie eine geführte Wanderung zum Dorf Taiohae. Übernachtung in der Nuku Hiva Keikahanui Pearl Lodge.

Die Küsten der Marquesas Inseln sind felsig, teilweise unzugänglich und ohne schützendes Riff. Vulkanberge und tiefe Canyons prägen das Landschaftsbild. Auf einer geführten Tour mit einem 4WD-Fahrzeug entdecken Sie die wildromantische Insel Nuku Hiva und die Kultur der polynesischen Bewohner. Sie übernachten erneut in der Nuku Hiva Keikahanui Lodge.

Hiva Oa

Gegen Mittag des 4. Tages fahren Sie zurück zum Flughafen und fliegen zur Insel Hiva Oa. Mit einem 4WD-Fahrzeug geht es zur Hanakee Lodge. Nachmittags und am kommenden Tag unternehmen Sie geführte Touren auf den Spuren von Paul Gauguin und Jacques Brel und besuchen kulturelle Sehenswürdigkeiten im landschaftlich faszinierenden Taaoa-Tal, in Puamau und auf Tahuata Island. Übernachten werden Sie in der Hanakee Lodge.