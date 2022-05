Manava Beach Resort & Spa

Diese Bungalowanlage liegt an der Nordostküste von Moorea, eingebettet zwischen dem kleinen Flughafen der Insel und der malerischen Cooks Bay (rund 3 km entfernt). Das Resort befindet sich an einem privaten Sandstrand.

Die Gäste werden in mehreren Restaurants und Bars kulinarisch verwöhnt. Das grosse Wassersportangebot reicht vom Kajak-Verleih und Schnorcheln bis hin zu Segeln oder Tauchen und lässt keine Wünsche offen. Der tolle Swimmingpool begeistert Gross und Klein gleichermassen. Der «Manea Spa» verwöhnt Sie mit polynesischen Massagen und anderen Behandlungen. Diverse Ausflüge ins Landesinnere oder in die Lagune sind vor Ort buchbar. WLAN ist in der ganzen Anlage kostenlos erhältlich.