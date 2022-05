Das Hotel liegt an der Lagune zwischen Tiputa und Avatoru auf der Insel Rangiroa. Mit dem Bus dauert der Transfer vom Flughafen zum Maitai Rangiroa rund 5 Minuten.

Ein Restaurant mit polynesischer Küche und eine Bar werden Sie kulinarisch verwöhnen. Um die Lagune zu erkunden, stehen Ihnen Schnorchelausrüstungen und Kajaks zur freien Verfügung. Tauchausflüge in die Umgebung können von der Reception aus organisiert werden.

Die total 34 Bungalows des Hotels sind in der ganzen Anlage verteilt. Die 18 einfachen Garden Bungalows sind in die üppige Gartenlandschaft eingebettet. Die geräumigeren Premium Garden Bungalows sind mit Klimaanlage, Deckenventilator, Safe, Fernseher, Minibar und einem grossen Badezimmer ausgestattet. Die Lagoon Bungalows bieten die gleichen Annehmlichkeiten wie die Premium Garden Bungalows, liegen aber direkt an der schönen Lagune mit atemberaubender Aussicht auf die türkisfarbene Bucht.