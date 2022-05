Das Le Mahana bietet frische und schmackhafte Menüs im «Te Nahe»-Restaurant an. In der «Avea» Bar werden köstliche Cocktails gemixt. Sportlich aktive Gäste freuen sich über die kostenlose Vermietung von Kajaks, StandUp-Paddle Boards und Schnorchelausrüstung und können am Strand Badminton spielen. Das Hotel verfügt zudem über einen Swimmingpool. Die Gäste des Hotels können das WLAN kostenlos nutzen.