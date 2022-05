Das Kokomo Island Resort liegt in einem der schönsten Tauchgebiete Fijis nahe Kadavu. Die Insel ist per Flugzeug innerhalb von 45 Minuten von Nadi aus erreichbar.

Das Kokomo Island Resort gehört zu den neusten und luxuriösesten Hotels in Fiji. Die grandiose Lage im Süden der Hauptinsel erlaubt es, innerhalb weniger Minuten am bekannten Great Astrolabe Reef zu tauchen oder zu schnorcheln. Dieses gehört zu den besten Tauchriffs weltweit. Für alle ungeübten Taucher bieten sich PADI-Discover Scuba Dive Tauchgänge oder Tauchkurse mit Abschluss des Tauchbrevets mit dem hoteleigenen PADI-Tauchcenter an. Im Resort werden zudem kostenlos Schnorchelausrüstung, Stand Up Paddleboards und Kajaks verliehen. Das Kokomo Island Resort verfügt über ein hervorragendes Restaurant und ein gemütliches Café. Wer eine tolle Aussicht über die Strände und das Riff geniessen möchte, unternimmt eine der zahlreichen Wanderungen auf der Insel. Für die Entspannung werden zahlreiche Anwendungen und Massagen im Spa angeboten.