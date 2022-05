Sie möchten Robinson Crusoe Ferien verbringen und auf einer einsamen Insel übernachten? Kein Problem, das "The Sauvage", eine kleine zum Kia Ora Resort & Spa gehörende Insel, ist in rund 60 Minuten vom Kia Ora Resort & Spa aus erreichbar. Mit nur fünf Bungalows auf einer kleinen Insel, ist das Robinson-Crusoe-Feeling garantiert. Die Insel verfügt über warmes Wasser, jedoch gibt es hier keinen Strom. Wer im "The Sauvage" übernachtet, kann die Sterne der südlichen Hemisphäre ohne störende Lichteinflüsse beobachten und hat das Gefühl, auf einer einsamen Insel zu übernachten. Zwei Angestellte, welche nur für diese Insel zuständig sind, bieten Ausflüge in die Umgebung an.