Island Hopping ab Papeete

Ein kurzer Flug bringt Sie von Tahiti nach Moorea, wo Sie am Flughafen empfangen und zum Moorea Pearl Beach Resort & Spa gebracht.

Bora Bora - Rangiroa

Sie verlassen die Gesellschaftsinseln und erreichen per Flugzeug das Tuamotu-Archipel. Rangiroa ist der perfekte Ort, um in die Unterwasserwelt der Südsee abzutauchen. Während den nächsten beiden Tagen verbringen Sie viel Zeit im türkisfarbenen Wasser oder am schönen Sandstrand der Insel. Sie übernachten im Maitai Rangiroa Hotel.