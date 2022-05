InterContinental Tahiti Resort

In der grosszügigen Anlage rund um das Hotel befindet sich eine Natur-Lagune mit Korallen und Fischen, ein grosser Swimmingpool sowie eine Poolbar. Das Hotel verfügt über zwei Restaurants. Im «Tiare»-Restaurant werden einfache Speisen serviert und es finden hier mehrmals wöchentlich Themenabende mit Buffet und Tanzshow statt. Im ruhiger gelegenen Restaurant «Le Lotus» werden Gourmet-Mahlzeiten angeboten. Für Ihre Wellnessbedürfnisse steht das «Deep Nature Spa» zur Verfügung. Sportbegeisterte erfreuen sich an verschiedenen Aktivitäten wie Aquagymnastik, Badminton, Tennis, VolleyLage: Das Hotel liegt an einem schönen weissen Sandstrand, rund 15 Minuten vom Flughafen und 25 Minuten von der Stadt entfernt. Angebot: Das Hotel bietet 2 Restaurants, 2 Bars, einen Fitnessraum, einige Boutiquen, einen Pool mit Sandboden, Kajaks, Kanus, Pétanque, einen Tennisplatz, einen Tischtennistisch, ein Volleyballfeld und ein Wellnesscenter. Zweimal täglich wird ein Shuttlebus zum Stadtzentrum Papeete angeboten (gegen Gebühr). Vom Resort aus können Sie Ausflüge zu den Höhlen von Maraa, ins Gauguin-Museum oder in das Seashell-Museum unternehmen. ball oder Tischtennis. Das hoteleigene Tauchzentrum organisiert Tauchausflüge in die Umgebung.