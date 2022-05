Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa

Dieses exklusive Luxusresort bietet einen atemberaubenden Blick auf die Hauptinsel von Bora Bora mit dem majestätischen Mont Otemanu. Zudem ist es das Hotel mit dem ersten Thalasso-Spa in ganz Französisch Polynesien. Die Overwater Bungalows dieser Anlage werden auch Sie verzaubern!

Das InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso liegt auf der kleinen Insel Piti Auu, deren Name übersetzt «zwei Herzen» bedeutet. Vom Resort aus bietet sich ein atemberaubender Blick auf die Hauptinsel Bora Bora und den bekannten Mont Otemanu. Das Luxusresort liegt an einem schönen Sandstrand, rund 20 Minuten per Boot vom Flughafen Bora Bora entfernt.