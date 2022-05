Die Lodge verfügt über zwei Restaurants. Das Le Snack du Requin Dormeur bietet Am Mittage die Gelegenheit für einen kleinen Snack. Am Abend ist dann das Le Mekobar geöffnet, hier können Sie Cocktails und das Abendessen geniessen. Die Havaiki Lodge verfügt auch über eine eigene Perlfarm, die Ihnen die einzigartige Möglichkeit bietet, nach Austern zu tauchen und Ihre eigene Perle zu wählen - eine typisch polynesische Aktivität! Auch bietet die Lodge Fischerausflüge und Massagen an.