Barefoot Manta Island

Das Highlight an diesem Resort ist das Schwimmen mit den Mantas. Sobald Mantas im Kanal gesichtet werden, wird dies durch Trommeln angezeigt und die Gäste können sich in die Boote begeben und werden zu den Mantas gefahren (vor Ort zu zahlen). Neben dem Manta- Schnorcheln gibt es den ganzen Tag unterschiedliche Ausflugsmöglichkeiten. Die Mahlzeiten werden alle im Haupthaus serviert oder an der Sunset Bar.

Barefoot Manta bietet eine Backpackerund eine luxuriösere Unterkunft. Die Gäste können zwischen einem Mehrbettbungalow und einem traditionellen Bure wählen, sowohl mit Gemeinschaftseinrichtung als auch mit moderneren Beachfront Bures, die einen kombinierten Wohnraum mit eigenem Bad bieten. Die traditionellen Beach Dorms und die Sunrise Beach Dorms haben Einzel- und Etagenbetten für vier Personen. Die Badezimmer hierfür sind in einem separaten Bure untergebracht. Die traditionellen Beachfront Bures sind eigenständige Hütten am Strand, welche aber ein Gemeinschaftsbadezimmer mit den anderen Hütten teilen. Die Beachfront Bure Double sind für zwei Erwachsene konzipiert und liegen am Sunset Strand. Das eigene Badezimmer liegt hinter dem Safarizelt und ist halb gedeckt.Vor dem Safari Zelt gibt es eine kleine Terrasse mit einer Hängematte und einem Zugang zum Strand. Die vier Beachfront Bures sind die grössten Hütten, welche Barefoot Manta anbietet. Im Bure hat es Platz für ein Doppelbett und ein Etagenbett. Sie liegen alle am Sunset Strand.