Villa de Leyva ab Bogotá

Bogotá - Villa de Leyva

Sie werden am Morgen von Ihrem Hotel in Bogotá abgeholt und machen sich auf den Weg nach Villa de Leyva. Ihre Fahrt führt Sie zuerst in den Norden durch eine fruchtbare Hochebene zu der kleinen Stadt Zipaguirá wo Sie de berühmte Salzkathedrale besuchen. Die Ortschaft ist noch heute ein Wallfahrtsort für die lokale Bevölkerung. Die nächste Station Ihrer heutigen Tagesetappe führt Sie nach Sutatausa und Raquira. In der Nähe von Raquira befindet Sie das Kloster La Candelaria, welches als ältestes in Lateinamerika gilt. Nach einem kurzen Rundgang fahren Sie weiter nach Villa de Leyva, wo Sie am späten Nachmittag ankommen.