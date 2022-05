Uruguay Natural ab Colonia del Sacramento

Empfang am Hafen von Colonia del Sacramento. Stadtrundgang mit Besichtigung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Colonia ist Uruguays älteste Stadt und wurde zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt. Danach werden Sie zum Busbahnhof gebracht und gelangen mit dem komfortablen Linienbus nach Montevideo, wo Sie wiederum erwartet und zu Ihrem Hotel gebracht werden.

Frühstück im Hotel und Transfer zum Busbahnhof. Mit dem Linienbus fahren Sie nach Punta del Diablo wo Sie erwartet werden und wiederum zu Ihrer Unterkunft gefahren werden. Geniessen Sie den Nachmittag am Strand oder erkunden Sie das kleine Städtchen.

An diesem Morgen wandern Sie entlang des Strandes zum Cerro Verde „grünen Hügel". Dort angekommen geniessen Sie die wunderschöne Aussicht auf den Atlantik bei einem Lokalen Picknick. Besuchen Sie danach das Karumbé Green Turtle Center, eine lokale Organisation welches sich um die Erhaltung der gleichnamigen Schildkröte widmet. Am Nachmittag werden Sie dann weiter zur Estancia Charabon gefahren. Die restliche Zeit steht Ihnen zur freien Verfügung.

Nach dem Frühstück bringt Sie ein privater Transfer zum kleinen Fischerdorf Valizas. Besichtigen Sie zuerst die Gegend bevor sie sich in die „uruguayische Wüste" aufmachen. Dort angekommen klettern Sie die Sanddünen hinauf und versuchen den höchsten Punkt „Cerro de la Buena Vista" zu erreichen. Geniessen Sie von hier einen atemberaubenden Blick auf den Atlantik, die umliegenden Dünen sowie auf das angrenzende Schwemmland. Weiter führt Sie Ihre Wanderung zum kleinen Dorf Cabo Polonio, wo Sie Ihr Mittagessen zu sich nehmen, während dem sich die Seelöwen auf den nahe gelegenen Felsen sonnen.

Punta del Este (F)

Am Morgen werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt und besichtigen Punta del Este bei einer ausführlichen Stadtrundfahrt. Besuchen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie Juan Gorlero, den Hafen, den Indigenen Markt, die schönsten Wohngebiete wie z.B. San Rafael und runden Sie die Tour mit einem Besuch im Casapueblo Museum ab. Am Abend werden Sie zurück zu Ihrem Hotel nach José Ignacio gefahren.