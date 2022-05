Paraguay Rundreisen

Die meisten Rundreisen durch Paraguay starten in der grünen Hauptstadt Asuncion. Hier können Sie unter anderem den Plaza de los Heroes (Platz der Helden), den Regierungspalast und die Kathedrale der Stadt besichtigen. Naturliebhabern werden die imposanten Wasserfälle von Iguazú gefallen. Sie stürzen genau dort über dramatische Felswände in die Tiefe, wo sich die drei Länder Brasilien, Argentinien und Paraguay treffen. Geschichtsinteressierten werden in der Stadt Paraguari mit ihrer weissen Kathedrale tiefe Einblicke in die einstige Kolonialgeschichte des Binnenstaates gewährt. Ganz gleich, was Sie begeistert, unsere Paraguay Spezialisten helfen Ihnen dabei, eine individuelle Paraguay Rundreise nach Ihren Wünschen zu planen!