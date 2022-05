Land der Träume: Paraguay Reisen

Paraguay vom Spezialisten

In der Luft, auf dem Land und im Wasser: Die bunte Tierwelt des Gran Chaco

In Paraguays Nationalpark des Gran Chaco ist ein für Südamerika einzigartiges Ökosystem zu finden. Die roten Quebrachowälder beheimaten seltene Tierarten. So finden in ihm Jaguare, Tapire und Wasserschweine ihren Lebensraum. Aber das sind längst nicht alle Tiere, die Sie in Ihren Paraguay Ferien beobachten können. Eine Vielzahl von Affen schwingt sich im Regenwald von Ast zu Ast. Der Himmel ist bevölkert von bunten Papageien, schillernden Kolibris und anmutigen Vampirfledermäusen. In den seichten Flüssen liegen die, für den Menschen ungefährlichen Kaimane, und warten auf ihre Beute.

Auf den Spuren der Indigos: Kulturelle Schätze Paraguays entdecken

Anfang des 17. Jahrhunderts zogen Jesuiten von Asunción aus quer durch das unerforschte Land. Sie bauten in Paraguay Siedlungen für die indigene Bevölkerung. Die Dörfer entstanden am Ufer der Rio Panama und in anderen Gebieten des Landes. Zum Schutz vor den portugiesischen Besetzern flüchteten die Indigos in die errichteten Siedlungen. Bis heute finden sich auf Paraguay Rundreisen Zeugnisse dieser Zeit.

Gönnen Sie sich eine Auszeit bei einer Tasse Mate in Paraguay

Die Landwirtschaft spielt in Paraguay eine wichtige Rolle. Neben Soja, Mais und Weizen wird Baumwolle angebaut. Ebenso sind die Teeplantagen für die Wirtschaft von grosser Bedeutung. Das Nationalgetränk, der Matetee, ist ein natürlicher Energydrink und erfreut sich auch in Europa wachsender Beliebtheit. Ob in der grössten Stadt Encarnación oder auf dem Land – das koffeinhaltige Getränk wird heiss serviert und getrunken. In Paraguay und dem Nachbarland Argentinien wird das beliebte Heissgetränk Yerba Mate genannt.