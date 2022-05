Einzigartige Guyanas Rundreisen

An den ehemaligen Kolonien Guyana, Französisch-Guyana und Suriname sind die grossen Touristenströme bisher vorbeigezogen. Die multiethnischen „Drei Guyanas“ besitzen vom Guayana-Hochland bis zur Atlantikküste viel unberührte Natur mit üppigem tropischem Regenwald, tosende Wasserfällen, Savannen und Stränden. Eine ausserordentlich vielfältige, beeindruckende Pflanzen- und Tierwelt mit teilweise noch unerforschten Arten ist hier heimisch. Grossartige Nationalparks vermitteln interessierten Besuchern davon einen Eindruck. Die kulturelle Bandbreite dieser ehemals britischen, niederländischen und französischen Kolonien ist beträchtlich. Sie unterscheidet sich deutlich von den übrigen spanisch-portugiesisch geprägten Ländern Südamerikas. Wer die natürlichen und kulturellen Schönheiten dieser Regionen erfahren möchte, schliesst sich am besten geführten Rundreisen an. Unsere erfahrenen Guyanas Spezialisten helfen Ihnen gern bei der Planung einer Reise nach Ihren persönlichen Vorstellungen.