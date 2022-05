Finca Narbona

Das Restaurant ist überaus originell; untergebracht in einem über hundert Jahre alten Feinkostladen. Man kann drinnen sowie auch auf der grossen Terrasse seine Mahlzeit geniessen. Die Zutaten für die ländliche Küche stammen aus biologischem Anbau. Stimmen Sie sich in der rustikalen Bar mit einem Drink auf den Abend ein oder entspannen Sie in der Lounge vor dem Kamin. Auch bietet das Hotel kostenlose Transfers nach Carmelo oder Puerto Camacho, Fahrräder, Karts um das Weingut zu besichtigen, einen Swimmingpool und ein Fitnessraum.







Aktivitäten:



Unternehmen Sie eine Führung im Hauseigenen Weinkeller, Leihen Sie sich ein Fahrrad aus, um die Umgebung zu erkunden oder geniessen Sie einen Reitausflug durch die Weinreben. Wenn Sie es etwas ruhiger bevorzugen, entspannen Sie sich am Pool mit einem feinen Glas Wein oder machen es sich im Leseraum gemütlich.